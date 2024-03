UE : Conférence de presse à venir autour d'un litige entre Apple et Spotify

UE : Conférence de presse à venir autour d'un litige entre Apple et Spotify













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, va tenir une conférence de presse à 13h00 (12h00 GMT) lundi au sujet d'une affaire d'infraction au droit européen à la concurrence, a déclaré la Commission européenne sans donner plus de détails. Elle devrait annoncer une amende infligée à Apple pour une infraction en matière de concurrence sur le marché de la diffusion de musique en continu par le biais de l'App Store, qui empêche les développeurs d'informer les utilisateurs des autres options d'achat. L'affaire a été portée devant l'autorité européenne de la concurrence en 2019 par Spotify. (Reportage de Foo Yun Chee; version française Zhifan Liu)