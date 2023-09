UE : Claudia Buch obtient un vote clé pour sa nomination à la tête de la supervision bancaire

FRANCFORT (Reuters) - Les députés européens de la Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) ont approuvé mercredi la nomination de Claudia Buch à la tête de la supervision bancaire européenne, levant un obstable majeur avant un vote final au Parlement européen attendu en octobre. Claudia Buch, qui est vice-présidente de la banque centrale allemande depuis dix ans, a été choisie la semaine dernière au détriment de Margarita Delgado, la candidate espagnole qui avait les faveurs du Parlement européen, pour succéder à l'italien Andrea Enria pour un mandat de cinq ans à la tête de la supervision bancaire de la Banque centrale européenne (BCE). Au cours de son audition par la commission ECON du Parlement européen mercredi, certains députés ont soulevé des objections quant à la légalité de sa nomination ou ses qualifications. Jonás Fernández, un socialiste espagnol, a déclaré que la BCE pourrait avoir enfreint une règle lui interdisant de choisir un candidat au sein de son propre conseil des gouverneurs, où Claudia Buch est un membre suppléant du président de la Bundesbank, Joachim Nagel. La BCE a répondu dans un avis juridique vu par Reuters que Claudia Buch, en tant que suppléante, n'était pas membre du conseil des gouverneurs et que cette règle ne s'appliquait donc pas à elle. Lors de l'audition, Claudia Buch a déclaré qu'elle démissionnerait immédiatement de son rôle de suppléante si elle était nommée superviseur en chef. Marco Zanni, du groupe de droite Identité et Démocratie, a demandé à Claudia Buch comment elle comptait remédier à son "expérience limitée" de superviseure bancaire, par rapport à l'autre candidate. Claudia Buch, 57 ans, a rappelé ses dix années passées en tant que membre du conseil d'administration de la Bundesbank en charge de la stabilité financière, au cours desquelles elle a travaillé en étroite collaboration avec les autorités de surveillance des banques et a géré "de nombreuses situations difficiles". A une autre question, Claudia Buch a répondu que la création d'une assurance européenne commune sur les dépôts était cruciale, rompant ainsi avec le scepticisme de longue date de l'Allemagne à l'égard d'une initiative qui verrait les ressources financières mises en commun pour sauver les déposants dans l'ensemble de l'Union. (Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)