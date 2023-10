UE: Breton donne 24h à Meta pour présenter des mesures contre la désinformation

UE: Breton donne 24h à Meta pour présenter des mesures contre la désinformation













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, donne à Mark Zuckerberg 24 heures pour détailler les mesures prises par Meta pour combattre la désinformation sur ses plateformes dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. "Je vous demande d'être très vigilant afin d'assurer le strict respect des règles du DSA (règlement sur les services numériques, Ndlr) sur les conditions de service, sur l'exigence d'une action rapide, diligente et objective à la suite de notifications de contenu illégal dans l'UE, et sur la nécessité de mesures d'atténuation proportionnées et efficaces", a déclaré Thierry Breton au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans une lettre. La législation sur les services numériques oblige les très grandes plateformes en ligne à supprimer les contenus illégaux sur leurs plateformes. (Reportage Foo Yun Chee, version française Kate Entringer)