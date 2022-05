UE : Borrell voit un accord sur le pétrole russe lundi après-midi

PARIS, 30 mai (Reuters) - Les pays de l'Union européenne devraient parvenir lundi après-midi à un accord sur un sixième train de sanctions contre la Russie, qui devrait inclure des dispositions limitant les importations de pétrole russe tout en laissant "du temps pour s'adapter" aux pays les plus récalcitrants, a déclaré Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères.

Des négociations au niveau des ambassadeurs des Vingt-Sept ont eu lieu au cours du week-end et devaient reprendre ce lundi matin à Bruxelles en prévision du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement lundi et mardi.

Josep Borrell s'est refusé à parler d'échec alors que les membres de l'UE ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur l'embargo sur le pétrole russe proposé il y a presque un mois par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en raison notamment de l'opposition de la Hongrie.

"A la fin, on aura un accord", a-t-il assuré sur franceinfo.

"Il faut tenir compte des circonstances de tout un chacun", a poursuivi le chef de la diplomatie européenne, estimant qu'il faut donner à la Hongrie, mais aussi à la République tchèque et à la Slovaquie, trois pays "enclavés" qui dépendent fortement du pétrole russe, "plus de temps pour s'adapter".

"Je pense que dans l'après-midi, on pourra offrir aux chefs d'Etat et de gouvernement un accord", a-t-il insisté.

Clément Beaune a pour sa part déclaré sur France 2 avoir "bon espoir qu'on aboutisse très prochainement".

"C'est de plus en plus dur de trouver des sanctions", a dit le ministre français aux Affaires européennes. "Je suis confiant sur le fait qu'on va trouver un accord unanime." (Reportage Tassilo Hummel, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)