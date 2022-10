UE : Avec une hausse de prix moyenne de 16,9%, le café est "presque un luxe"

6 octobre (Reuters) - Les prix du café au sein de l'Union européenne ont augmenté en moyenne de 16,9% en août par rapport à la même période en 2021, indique jeudi dans un communiqué l'office statistique de l'UE, Eurostat.

"Les récentes hausses de prix pourraient faire de cet incontournable du matin presque un luxe", souligne l'institut, en relevant également un bond du prix du sucre et du lait.

Le lait entier frais coûte désormais 24,3% de plus en moyenne qu'il y a un an, le lait écrémé affiche un prix en hausse de 22,2%.

Selon Eurostat, le prix de ces produits a augmenté dans tous les pays de l'Union européenne, à l'exception de Malte où le prix du lait écrémé est resté inchangé.

La Finlande et la Lituanie ont enregistré les plus fortes variations du prix du café avec des augmentations respectives de 43,6% et 39,9%, suivies de la Suède et de l'Estonie.

Le prix moyen du sucre s'est envolé de 33,4%. La Pologne enregistre une hausse de 109,2% comparé à août 2021.

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en septembre pour atteindre 10%, un niveau sans précédent depuis la création de la monnaie unique. (Reportage Valentine Baldassari, version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)