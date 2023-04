UE : Aides en vue pour des agriculteurs et restrictions sur les céréales ukrainiennes

par Philip Blenkinsop BRUXELLES, 19 avril (Reuters) - L'Union européenne a fait savoir mercredi qu'elle préparait un plan de 100 millions d'euros pour apporter une compensation financière aux agriculteurs de cinq pays voisins de l'Ukraine et qu'elle allait mettre en place des restrictions sur les importations de céréales ukrainiennes. Cette annonce de la Commission européenne intervient dans un contexte de pression accrue sur Bruxelles pour qu'il travaille sur une solution à l'échelle du bloc sur les céréales et d'autres produits venus d'Ukraine, après que la Pologne et la Hongrie ont imposé le week-end dernier un embargo sur certaines importations ukrainiennes et que d'autres pays d'Europe de l'Est ont dit envisager des mesures similaires. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, ces pays d'Europe de l'Est sont devenus des routes de transit pour les céréales ukrainiennes ne pouvant plus être acheminées par voie maritime. Les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement ont provoqué un amoncellement de céréales ukrainiennes, contraignant les agriculteurs locaux à devoir faire face à un afflux d'importations ukrainiennes à bas coût, avec pour conséquence selon eux de devoir revoir leurs prix à la baisse. Des "mesures préventives" d'urgence vont être prises pour le blé, le maïs, les graines de tournesol et les graines de colza après une requête conjointe transmise fin mars par cinq pays - Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie -, a indiqué la Commission européenne. Un représentant européen a déclaré que ces produits seraient seulement autorisés à transiter via les cinq pays concernés en vue de leur exportation vers d'autres pays de l'UE ou du reste du monde. Cette mesure s'appliquera jusqu'à la fin juin, a-t-il précisé. Par ailleurs, la Commission européenne prévoit d'examiner si des mesures distinctes sont nécessaires pour d'autres produits jugés sensibles - une procédure d'enquête qui s'étire traditionnellement sur six mois, quand des mesures d'urgence peuvent être appliquées dans un délai de quelques jours à peine. Le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, devait s'entretenir dans la journée avec les ministres des cinq pays européens concernés et des représentants ukrainiens. Dans le cadre d'un accord de libre-échange conclu en 2016 entre Bruxelles et Kyiv, les importations des produits agricoles ukrainiens les plus sensibles sont soumises à des droits de douane et des quotas. L'UE a toutefois accepté l'an dernier de lever les taxes douanières jusqu'en juin prochain, une mesure que la Commission a proposé de prolonger d'un an. La Pologne, particulièrement sous pression de la part d'un groupe de lobby agricole en amont d'élections, a interdit les importations de céréales ukrainiennes mais a toutefois trouvé un accord avec l'Ukraine pour le transit de ses marchandises. (Reportage Philip Blenkinsop, version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)