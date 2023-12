UE : Accord entre gouvernements et députés sur des règles plus strictes en matière d'IA-source

BRUXELLES, 7 décembre (Reuters) - Les gouvernements de l'Union européenne et les députés européens se sont mis d'accord sur des règles régissant les systèmes d'intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT après 10 heures de discussions, a déclaré jeudi une personne au fait des discussions. Les gouvernements de l'UE ont fait des compromis dans l'espoir d'obtenir le soutien des députés afin de pouvoir utiliser l'IA à des fins militaires, de sécurité nationale et de défense, a déclaré la source. Les discussions, qui ont débuté mercredi à 14h00 GMT, se poursuivent et se concentrent sur l'utilisation de la surveillance biométrique que les députés veulent interdire. (Reportage Foo Yun Chee; version française Camille Raynaud)