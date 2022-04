UE : 11 Etats membres appellent à accélérer les politiques climatiques pour réduire la dépendance à la Russie

par Kate Abnett

BRUXELLES, 7 avril (Reuters) - L'Union européenne devrait accélérer les négociations en cours sur la révision de sa politique en matière de climat, d'énergie et de transports et relever ses ambitions afin de réduire sa dépendance à l'égard des énergies fossiles russes le plus rapidement possible, plaident jeudi onze Etats membres.

"Il est désormais temps d'être audacieux et d'avancer avec détermination vers la transition verte. Tout retard ou hésitation ne ferait que prolonger notre dépendance énergétique", déclarent ces onze pays dans un communiqué commun à paraître ce jeudi, que Reuters a pu consulter.

"Les négociations doivent donc être accélérées et les ambitions être revues à la hausse", soulignent-ils.

Cette déclaration commune, à l'initiative du Danemark, a été signée par l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède.

Le ministre danois du Climat, Dan Jorgensen, a précisé que ces pays appelaient à une "nouvelle voie verte vers l'indépendance de l'Union européenne à l'égard des énergies fossiles russes, aussi rapidement que possible."

Les Vingt-Sept et le Parlement européen négocient actuellement un "pacte vert" qui comporte notamment une réforme du marché européen du carbone, l'interdiction à la vente de véhicules à moteurs thermiques en 2035 et des objectifs plus ambitieux pour le développement des énergies renouvelables.

Cet ensemble de mesure vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l'UE d'au moins 55 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Alors que l'UE, dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine, cherche désormais à réduire sa dépendance à l'égard des hydrocarbures russes d'ici 2027 - notamment par des économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables - le lien entre la lutte contre le réchauffement climatique et la sécurité énergétique est devenu plus flagrant.

Ce sujet ne fait pourtant pas l'unanimité.

Le Premier ministre polonais, Viktor Orban, a plaidé mercredi pour une suspension du marché européen du carbone - le principal outil européen pour la réduction des émissions - en raison de la flambée des prix de l'énergie.

La Pologne a jugé que les négociations sur la politique climatique de l'UE devraient être interrompues afin de pouvoir estimer l'impact de la guerre.

La Russie fournit près de 40% de l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Pour les onze pays signataires, l'UE, parallèlement à ses efforts pour trouver d'autres sources d'approvisionnement, doit s'assurer de rester sur la trajectoire lui permettant d'atteindre son objectif de réduire à néant ses émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d'ici à 2050.

Dans son dernier rapport, publié lundi, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a prévenu que des mesures drastiques devaient être prises immédiatement pour parvenir à limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire par rapport aux niveaux préindustriels.

"C'est maintenant ou jamais", a prévenu Jim Skea, qui a co-dirigé la rédaction du rapport du Giec.

