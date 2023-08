UBS va verser $1,43 md aux Etats-Unis pour solder une procédure pour fraude

WASHINGTON (Reuters) - UBS a accepté de verser 1,43 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) pour mettre fin à une procédure judiciaire civile engagée en 2018 aux Etats-Unis au sujet de soupçons de vente frauduleuse de titres adossés à des créances hypothécaires, ont annoncé lundi la banque suisse et le département américain de la Justice dans des communiqués séparés. UBS a précisé que la somme avait été déjà intégralement provisionnée dans ses comptes. (Rédigé par Kanishka Singh; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)