UBS va supprimer plus de 3.000 emplois en Suisse dans le cadre de l'intégration du Credit Suisse

31 août (Reuters) - UBS va supprimer 3.000 emplois en Suisse au cours des prochaines années dans le cadre de l'intégration de Credit Suisse, notamment via des ruptures conventionnelles, a indiqué le directeur général Sergio Ermotti dans une note adressée au personnel jeudi. "La grande majorité des réductions de coûts proviendra de l'attrition régulière des effectifs, de départs à la retraite et de la mobilité interne, tandis qu'environ 1.000 licenciements, des doublons de postes, suivront l'intégration complète de Credit Suisse (Schweiz) AG", a-t-il écrit. Les 1.000 suppressions d'emplois commenceront fin 2024, a-t-il précisé, ajoutant qu'il s'attendait à 2.000 licenciements supplémentaires liés à des doublons en raison de la nécessité de restructurer profondément Credit Suisse. (Reportage John O'Donnell ; version française Nathan Vifflin ; édité par Kate Entringer)