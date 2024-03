UBS va fermer 85 succursales en Suisse

UBS va fermer 85 succursales en Suisse













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - UBS va fermer en Suisse 85 succursales administrées en commun avec Credit Suisse d'ici 2025, dans le cadre de l'acquisition de son ancien rival, a rapporté un quotidien local vendredi. Les fermetures concerneront les succursales d'UBS et de Credit Suisse qui se trouvent "en proximité immédiate", selon l'Aargauer Zeitung, qui ajoute qu'une phase pilote de ce processus débutera en avril. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en février, Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, a déclaré que la suppression des doublons dans les succursales s'inscrivait dans le plan de la banque pour réduire les coûts de l'entreprise combinée. Un porte-parole d'UBS a déclaré que le groupe possédait actuellement environ 190 succursales en Suisse, contre 95 pour Credit Suisse. A lire aussi... À la fin du processus, UBS devrait continuer à couvrir les mêmes sites que les deux banques administrent actuellement, mais le nombre total combiné de succursales diminuerait d'environ un tiers, a déclaré le porte-parole. L'action UBS avançait de 4% à la Bourse de Zurich en matinée. Morgan Stanley a par ailleurs relevé vendredi sa recommandation pour UBS à "surpondérer". La banque est en train d'absorber les activités de Credit Suisse, qu'elle a racheté en 2023 à la suite de l'effondrement du groupe du fait d'une série de problèmes financiers. (Reportage Oliver Hirt, version française Alban Kacher, édité par Kate Entringer)