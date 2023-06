UBS reporte la publication de ses résultats du T2 au 31 août

ZURICH, 7 juin (Reuters) - La banque suisse UBS a annoncé mercredi le report de la publication de ses résultats du deuxième trimestre au 31 août. Le premier groupe bancaire helvète, qui s'emploie actuellement à finaliser le rachat de son rival Credit Suisse , prévoyait auparavant de publier ses comptes trimestriels le 25 juillet. Le Financial Times avait rapporté dimanche qu'UBS envisageait de repousser la publication de ses résultats jusqu'à la fin du mois d'août pour faire face aux complexités liées au rachat de Credit Suisse. (Reportage Noele Illien, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)