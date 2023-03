UBS rachète pour €2,75 mds d'obligations émises il y a moins d'une semaine

(Reuters) - UBS Group a annoncé mercredi son intention de racheter pour 2,75 milliards d'euros de ses propres obligations émises il y a moins d'une semaine, une opération destinée à renforcer la confiance des investisseurs ébranlés par la décision du groupe d'acquérir Credit Suisse, dans le cadre d'un plan de sauvetage orchestré les autorités helvétiques. Ces obligations, émises le 17 mars, comprennent des titres de 1,5 milliard d'euros avec un rendement à 4,625% pour une échéance en mars 2028 et des titres de 1,25 milliard d'euros avec un rendement à 4,750% pour une échéance en mars 2032, a précisé UBS dans un communiqué. Depuis l'annonce, au cours du week-end, du rachat de Credit Suisse par UBS pour trois milliards de francs suisses (3,01 milliards d'euros), la valeur des actions et des obligations d'UBS a fortement fluctué. L'action UBS a chuté de 17% après l'ouverture des marchés lundi, avant de finir mardi à 35% au-dessus de son niveau le plus bas en séance. Mercredi, elle se négociait à 19,36 francs, en repli de 0,33%. Selon les données de Refinitiv, le rendement des obligations Additional tier 1 (AT1) en dollars à 7% a bondi au niveau record de 29,8% mardi, alors qu'il était encore à moins de 10% il y a tout juste une semaine. Le rendement de ces obligations s'affichait mercredi à 18,7%. Dans le cadre du plan de sauvetage de Credit Suisse, les autorités suisses de régulation ont décidé que la valeur des titres AT1 de Credit Suisse passerait de 16 milliards de dollars à zéro, ce qui a surpris les investisseurs, les pertes étant généralement d'abord supportées par les détenteurs d'actions avant les créanciers obligataires. Les AT1 sont toutefois une obligation convertible contingente plus risquée que de la dette classique. (Reportage Akriti Sharma à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)