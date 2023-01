UBS prudent pour 2023 après une année 2022 meilleure que prévu

par Noele Illien

ZURICH (Reuters) - UBS a prédit mardi une année "incertaine" en raison des retombées de la guerre en Ukraine et de la perte de confiance des clients, en dépit d'un bénéfice net meilleur que prévu pour 2022.

Le groupe helvète a donné le coup d'envoi d'une série de comptes financiers pour les grandes banques européennes, dont beaucoup ont réduit leurs effectifs et leurs coûts en raison de la baisse de la croissance économique.

UBS a mis en garde contre l'inflation et la guerre en Ukraine, qui assombrissent la confiance des clients les plus fortunés. La baisse du prix des actifs et ce manque de confiance des clients pourraient affecter les activités, malgré une hausse des taux d'intérêt, a ajouté le groupe.

A la Bourse de Zurich, l'action UBS reculait de 3,5% dans la matinée.

Le premier gestionnaire de fortune au monde a fait état d'une hausse de 23% de son bénéfice net au quatrième trimestre à 1,7 milliard de dollars (1,57 milliard d'euros), à la faveur d'une baisse des coûts qui a compensé le repli observé sur les marchés financiers. La prévision moyenne des analystes était de 1,3 milliard de dollars selon un consensus fourni par UBS.

Le bénéfice net pour l'ensemble de 2022 atteint 7,6 milliards de dollars, contre un consensus de 7,3 milliards.

"Bien que les perspectives macroéconomiques restent incertaines, notre résilience opérationnelle, la solidité et la génération de capital nous placent dans une excellente position pour servir nos clients, financer notre croissance et offrir de solides retours sur capital aux actionnaires", a déclaré le directeur général Ralph Hamers.

UBS a proposé un dividende à 0,55 dollar par action au titre de 2022, contre 0,51 dollar pour 2021.

La banque rivale Credit Suisse publiera ses résultats du quatrième trimestre le 9 février. Elle a déjà prévenu d'une perte avant-impôts jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses après des retraits massifs de ses clients dans le sillage d'une série de scandales.

