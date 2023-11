UBS : Perte plus forte que prévu au T3 après le rachat de Credit Suisse

(Actualisé avec résultats détaillés, contexte) ZURICH, 7 novembre (Reuters) - UBS a annoncé mardi une perte de 785 millions de dollars (732,86 millions d'euros) pour le troisième trimestre, en raison d'une charge de 2,1 milliards de dollars liées au rachat du Credit Suisse. Les analystes attendaient en moyenne une perte de 444 millions de dollars selon un consensus fourni par la banque suisse. "Nous menons à bien l'intégration de Credit Suisse à un rythme soutenu et avons dégagé une rentabilité sous-jacente pour le groupe au cours du premier trimestre complet depuis l'acquisition", a déclaré le directeur général Sergio Ermotti. La perte n'occulte pas les points positifs liés au rachat. Les opérations de gestion de fortune d'UBS ont ainsi enregistré un afflux net supplémentaire de 22 milliards de dollars, et cette même branche côté Credit Suisse a vu de nouveaux fonds affluer pour la première fois depuis 2022. Des analystes de Goldman Sachs tablaient sur une valeur de 14 milliards de dollars. En excluant les charges liées à Credit Suisse, UBS a enregistré un bénéfice de 844 millions de dollars. Avec ce rachat, UBS supervise désormais plus de 5.000 milliards de dollars d'actifs et tente de rebondir en proposant des taux d'intérêt supérieurs à ceux du marché sur les dépôts après avoir perdu plusieurs clients de Credit Suisse. Elle cherche également à conserver les clients qui avaient des fonds dans les deux banques et qui pourraient maintenant chercher à répartir les risques. UBS continue également de réduire ses effectifs, tombés à 115.981 personnes employées à temps plein fin septembre contre 119.100 fin juin. La banque s'est opposée aux appels à renforcer son capital. Son président, Colm Kelleher, a déclaré mardi que les mesures prises par certaines autorités de régulation en vue d'un examen plus approfondi des fonds propres étaient "malavisées". (Reportage Noele Illien; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)