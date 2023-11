UBS : Perte plus forte que prévu au T3 après le rachat de Crédit Suisse

ZURICH, 7 novembre (Reuters) - UBS a annoncé mardi une perte de 785 millions de dollars (732,86 millions d'euros) pour le troisième trimestre, en raison de charges de 2,1 milliards de dollars liées au rachat du Crédit Suisse. Les analystes attendaient en moyenne une perte de 444 millions de dollars selon un consensus fourni par la banque suisse. "Nous menons à bien l'intégration de Credit Suisse à un rythme soutenu et avons dégagé une rentabilité sous-jacente pour le groupe au cours du premier trimestre complet depuis l'acquisition", a déclaré le directeur général Sergio Ermotti. En excluant ces charges liées à Credit Suisse, UBS a enregistré un bénéfice de 844 millions de dollars. (Reportage Noele Illien; version française Victor Goury-Laffont)