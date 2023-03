UBS offre jusqu'à $1 milliard pour racheter Crédit Suisse, rapporte FT

par Stefania Spezzati, Oliver Hirt et John O'Donnell (Reuters) - UBS Group AG a offert de racheter Crédit Suisse pour un montant pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (environ 930 millions d'euros), tandis que le gouvernement suisse prévoit de modifier la réglementation nationale pour pouvoir se passer du vote des actionnaires sur la transaction, rapporte dimanche le Financial Times. Crédit Suisse et UBS ont refusé de commenter ces informations tandis qu'aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement suisse. (Stefania Spezzati, Oliver Hirt et John O'Donnell, avec les autres bureaux Reuters, Gilles Guillaume pour la version française)