UBS: Le DG de Credit Suisse va rejoindre le directoire d'UBS

ZURICH (Reuters) - UBS a annoncé mardi que le directeur général de Credit Suisse, Ulrich Körner, allait rejoindre son directoire tandis que Todd Tuckner va remplacer Sarah Youngwood au poste de directeur financier une fois la fusion des deux groupes finalisée. Le remaniement de la direction du groupe fait suite au rachat de Credit Suisse par UBS en mars pour 3 milliards de francs suisses (3,09 milliards d'euros) dans le cadre d'un sauvetage orchestré par le gouvernement et soutenu par 250 milliards de francs d'aide publique. En ce qui concerne le rôle futur d'Ulrich Körner, UBS a déclaré qu'il connaissait les deux organisations et qu'il serait responsable de la continuité opérationnelle et de l'orientation client de Credit Suisse, tout en soutenant l'intégration de ce dernier. La banque a réaffirmé qu'elle évaluera toutes les options pour les activités suisses du Credit Suisse et qu'elle "communiquera davantage à ce sujet dans les mois à venir" (Reportage Tomasz Janowski, rédigé par de Himani Sarkar et Tom Hogue ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)