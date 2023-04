UBS : Le bénéfice chute de 52% au T1 en raison de litiges aux Etats-Unis

ZURICH, 25 avril (Reuters) - UBS a fait état mardi d'une baisse de 52% de son bénéfice au premier trimestre en raison d'une augmentation des provisions liées à un litige sur les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) aux Etats-Unis. Ce recul du bénéfice intervient dans une période agitée pour la banque suisse, contrainte en mars de racheter son concurrent en difficulté Credit Suisse. Le bénéfice net, part du groupe, est tombé à 1,03 milliard de dollars (930 millions d'euros), contre 1,71 milliard attendus en moyenne par 15 analystes selon un consensus fourni par l'établissement lui-même. UBS a relevé de 665 millions de dollars les provisions liées au litige sur les titres adossés à des prêts immobiliers aux États-Unis. "Nos démarches auprès du Département américain de la Justice sont dans une phase avancée et je suis ravi que nous progressions vers la résolution de ce problème hérité du passé qui date de plus de 15 ans ", a déclaré dans un communiqué le directeur général, Sergio Ermotti, revenu récemment à la tête de l'établissement pour piloter le rachat de Credit Suisse. (Reportage Noele Illien, rédigé par Edwina Gibbs ; version française Diana Mandiá)