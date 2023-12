UBS : L'investisseur activiste Cevian prend une participation de 1,3%















ZURICH, 19 décembre (Reuters) - Cevian Capital a pris une participation de 1,3% dans la banque UBS, d'une valeur d'environ 1,2 milliard d'euros, a déclaré mardi l'investisseur activiste. Cevian a déclaré qu'il voyait un "potentiel de valeur significatif" dans UBS suite au rachat de son rival Credit Suisse. UBS n'a pas souhaité faire de commentaire. L'action UBS ont progressé de 47% en 2023, dépassant l'indice du marché suisse, qui a avancé de 4%. Le titre, qui a clôturé lundi à 25,35 francs suisses, a le potentiel d'atteindre 50 francs, selon Lars Forberg, associé directeur de Cevian. "Le conseil d'administration et l'équipe de direction font un excellent travail d'intégration du Credit Suisse et nous avons été impressionnés par leur engagement à poursuivre l'amélioration d'UBS", a-t-il déclaré. "Renforcée par l'acquisition, UBS est le plus grand gestionnaire de fortune mondial, avec des positions de marché et une puissance financière uniques", a-t-il ajouté. UBS a finalisé en juin le rachat d'urgence de son rival le Credit Suisse, créant un géant bancaire suisse doté d'un bilan de 1.600 milliards de dollars et supervisant plus de 5.000 milliards de dollars d'actifs. (Reportage John Revill, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)