UBS examine un rachat de Crédit Suisse avec la possible garantie de l'Etat

Crédit photo © Reuters

par John O'Donnell PARIS (Reuters) - UBS examine actuellement un rachat de Crédit Suisse dans le cadre duquel le gouvernement suisse pourrait offrir une garantie contre les risques encourus, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. Selon elles, UBS faisait l'objet d'une pression croissante des autorités suisses pour envisager une telle opération. D'après le projet, l'activité suisse de Crédit Suisse pourrait être scindée du reste de la banque, ont ajouté les sources. UBS et l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers FINMA ont toutes deux refusé de faire un commentaire. (Gilles Guillaume pour la version française)