UBS étudie la vente de la partie suisse de Credit suisse

par Emma-Victoria Farr et Oliver Hirt FRANCFORT/ZURICH (Reuters) - UBS étudie plusieurs options concernant l'activité nationale de Credit suisse, notamment la vente de cette division à l'exception de ses activités de banque d'investissement, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de la question. UBS envisage de vendre l'activité Swiss universal bank ("banque universelle Suisse" en français, NDLR) de Credit suisse par le biais d'une offre publique d'achat, ont indiqué les sources. UBS se concentre toutefois sur la finalisation du rachat de Credit suisse et ne devrait pas prendre de décision définitive concernant une telle offre avant plusieurs mois, a expliqué une autre source. Ni UBS ni Credit suisse n'ont fait de commentaire. UBS a accepté en mars de racheter Credit suisse pour 3 milliards de francs suisses dans le cadre d'une fusion pilotée par les autorités de la Confédération, contraintes d'intervenir et de mettre en oeuvre un plan de sauvetage pour éviter une crise de confiance du système financier. L'avenir de l'activité domestique de Credit suisse est suivi de près, alors qu'une fusion avec UBS créerait une position dominante sur le marché suisse des prêts, ce qui fait redouter une réduction de la concurrence. (Reportage Emma-Victoria Farr et Oliver Hirt, avec la contribution de Pablo Mayo Cerqueiro et Andres Gonzales; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)