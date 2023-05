UBS estime l'impact du rachat de Credit Suisse à 17 milliards de dollars

(Reuters) - UBS estime l'impact financier du rachat de Credit Suisse à environ 17 milliards de dollars (15,64 milliards d'euros), a annoncé mercredi la banque suisse. UBS estime à 13 milliards de dollars l'impact négatif des ajustements de la juste valeur des actifs et des passifs du groupe combiné. Le groupe s'attend également à ce que les litiges potentiels et les coûts réglementaires découlant des sorties de capitaux se portent à 4 milliards de dollars. UBS a toutefois indiqué qu'elle enregistrerait un gain unique de 34,8 milliards de dollars provenant de la "survaleur négative" en achetant Credit Suisse pour une fraction de sa valeur comptable. Le groupe a précisé que ces chiffres étaient préliminaires et qu'ils étaient susceptibles de changer. UBS a accepté en mars de racheter Credit suisse pour 3 milliards de francs suisses dans le cadre d'une fusion pilotée par les autorités de la Confédération, contraintes d'intervenir et de mettre en oeuvre un plan de sauvetage pour éviter une crise de confiance du système financier. (Reportage John Revill, Noele Illien, Nupur Anand et Manya Saini, rédigé par Tomasz Janowski et Scott Murdoch; version française Camille Raynaud)