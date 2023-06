UBS espère conclure le rachat de Credit Suisse dès le 12 juin

ZURICH (Reuters) - UBS a déclaré lundi espérer parachever le rachat de Credit Suisse "dès le 12 juin", créant ainsi un géant du secteur bancaire doté d'un bilan de 1.600 milliards de dollars (1.500 milliards d'euros) au terme d'un sauvetage soutenu par le gouvernement au début de l'année. UBS gagnait 0,39% à l'ouverture de la Bourse de Zurich après cette annonce. Credit Suisse prenait 0,80%. "UBS prévoit de finaliser l'acquisition de Credit Suisse dès le 12 juin 2023. À ce moment-là, Credit Suisse Group AG sera intégré dans UBS Group AG", dit UBS dans un communiqué. La finalisation de l'opération est soumise à la validation de la déclaration d'enregistrement par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ainsi qu'à d'autres conditions de clôture restantes, précise le texte. Une fois l'opération achevée, les actions et les American Depositary Shares (ADS) de Credit Suisse seront retirées de la cote du SIX Swiss Exchange (SIX) et du New York Stock Exchange (NYSE), a ajouté UBS. SIX a indiqué dans un communiqué séparé que les actions Credit Suisse seraient retirées de la cote le 13 juin au plus tôt. (Reportage John Revill et Noele Illien, version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)