UBS envisage une scission de la partie suisse de Crédit suisse-NZZ

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - UBS, dont le rachat de Credit Suisse est bientôt bouclé, travaille sur une scission de la partie suisse de son ancienne concurrente, rapporte dimanche NZZ am Sonntag. Le journal dominical cite une source selon laquelle UBS s'est rangée à l'idée d'un "spin-off", alors qu'elle jugeait initialement cette option "hors de question", sous la pression publique et politique. Les dirigeants d'UBS ont dit à plusieurs reprises que toutes les options restaient sur la table concernant l'activité nationale de Credit Suisse. NZZ a également rapporté, citant plusieurs sources, que l'ancien co-directeur de la division gestion de fortune mondiale d'UBS, Tom Naratil, ferait son retour après avoir quitté ses fonctions en octobre. UBS a refusé de faire un commentaire. (Noele Illien, Gilles Guillaume pour la version française)