UBS en négociations en vue d'un rachat de Credit Suisse, selon le Financial Times

UBS en négociations en vue d'un rachat de Credit Suisse, selon le Financial Times













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - UBS est entré en négociations pour le rachat de la totalité ou d'une partie de Credit Suisse, les conseils d'administration des deux banques hélvètes devant se réunir séparément ce week-end, rapporte vendredi le Financial Times, citant des sources au fait de la question. La Banque nationale suisse (BNS) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) organisent les discussions dans le but de rétablir la confiance dans le secteur bancaire suisse, ajoute le journal. L'agence Bloomberg a rapporté jeudi que les deux banques étaient opposées à une fusion forcée. Ni Credit Suisse ni UBS n'ont souhaité commenter les informations du Financial Times. (Reportage Kanjyik Ghosh ; version française Camille Raynaud)