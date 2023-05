UBS en discussions avec les autorités suisses concernant le rachat de Credit Suisse

(Reuters) - UBS a déclaré mardi être en discussions avec les autorités suisses concernant les protections contre les pertes liées au rachat de Credit Suisse. Cette annonce démontre que les détails concernant le rachat de Credit Suisse, décidé en mars, n'ont pas encore été réglés. Le gouvernement suisse a accepté à l'époque d'assumer jusqu'à 9 milliards de francs suisses (9,26 milliards d'euros) de pertes potentielles liées à l'opération et a offert une aide en liquidités pouvant aller jusqu'à 100 milliards de francs suisses. Les négociations concernant un accord définitif sur la protection contre les pertes se poursuivent, a dit mardi UBS dans un document réglementaire. Le groupe a indiqué dans le document qu'il s'attendait à ce que les détails d'un accord de protection contre les pertes soient définis avant que l'acquisition de Credit Suisse ne soit finalisée. La banque est également en discussions avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sujet de "certaines exigences prudentielles en matière de capital, de mesures des actifs pondérés en fonction des risques et d'autres exigences en matière de capital et de liquidité pour l'entreprise combinée". UBS, qui prévoit de finaliser l'acquisition de Credit Suisse d'ici le début du mois de juin, a toutefois précisé ne pas s'attendre à ce que ces questions soient résolues avant cette date. (Reportage Manya Saini, avec la contribution de Greg Roumeliotis; version française Camille Raynaud)