UBS annonce des changements à la gouvernance de Credit Suisse AG

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - UBS a annoncé lundi des changements au sein du conseil d'administration de Credit Suisse AG dans une note interne diffusée après que la banque suisse a annoncé qu'elle avait officiellement clôturé le rachat de son ancien rival. Dixit Joshi, directeur financier, et Markus Diethelm, conseiller juridique, font partie des cadres qui quittent la banque, a écrit Ulrich Koerner, directeur général de la nouvelle filiale d'UBS, Credit Suisse AG. La note indique également qu'Andre Helfenstein, le responsable des activités domestiques du Credit Suisse, restera en poste. (Reportage Noele Illien, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)