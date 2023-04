UBS a mandaté JPMorgan pour réfléchir à une scission des activités domestiques de Credit suisse

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La banque suisse UBS a mandaté JPMorgan pour réfléchir à une scission des activités domestiques de Credit suisse, rapporte jeudi le blog financier Inside Paradeplatz, qui est basé à Zurich. UBS a accepté le mois dernier de racheter Credit suisse pour 3 milliards de francs suisses dans le cadre d'une fusion pilotée par les autorités de la Confédération, contraintes d'intervenir et de mettre en oeuvre un plan de sauvetage pour éviter une crise de confiance du système financier. S'exprimant lors de l'assemblée générale d'UBS la semaine dernière, le vice-président Lukas Gähwiler a déclaré que "toutes les options étaient sur la table concernant les activités domestiques de Credit suisse. UBS et Credit suisse n'ont pas fait de commentaire. JPMorgan n'était pas joignable dans l'immédiat. (Rédigé par Noele Illien, version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)