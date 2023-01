Ubisoft : warning !

11 janvier (Reuters) - Ubisoft a lancé mercredi un avertissement sur ses résultats pour l'exercice 2022-2023, citant la détérioration des conditions macroéconomiques et la lenteur plus importante qu'anticipé de la période des fêtes de fin d'année et de début janvier.

L'éditeur de jeux vidéos a abaissé son objectif annuel de net bookings, désormais attendu en baisse de 10% contre une croissance de 10% auparavant, et dit anticiper une perte de 500 millions d'euros pour son résultat opérationnel non-IFRS, contre un bénéfice de 400 millions prévu auparavant.

L'éditeur de jeux vidéo a aussi annoncé dans un communiqué prévoir une réduction nette de ses coûts de base non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)