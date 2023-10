Ubisoft s'envole après un chiffre d'affaire élevé au T2

PARIS, 27 octobre (Reuters) - Ubisoft avance en Bourse vendredi dans la matinée, soutenu par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre et après que le groupe a maintenu ses perspectives pour l'année fiscale. Le producteur de jeux vidéos gagnait 9,71% à 09h03 GMT, et se hissait en tête du SBF120, qui cédait 0,20% au même moment. Le titre est en passe de réaliser sa meilleure performance sur une séance depuis deux mois. Le groupe français a fait état d'un chiffre d'affaires net de 554,8 millions d'euros, bien supérieur à son objectif de 350 millions d'euros. Selon TD Cowen, le chiffre d'affaires a "surpassé" le consensus et les prévisions. Ubisoft a également maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation pour l'année fiscale, malgré le report à l'année prochaine d'un "grand" jeu, qui n'a pas été précisé. J.P. Morgan considère que le maintien des prévisions donne "une impression favorable compte tenu de la faiblesse récente du cours de l'action, de l'importance du catalogue et des accords de licence inattendus soulignant la force de la propriété intellectuelle d'Ubisoft. (Les prévisions) compensent par ailleurs la déception liée au retard dans la publication du nouveau titre, et aux prévisions sans beaucoup d'ambition pour le troisième trimestre". (Rédigé par Olivier Cherfan, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)