Ubisoft revoit ses perspectives annuelles après une performance record au T3

(Reuters) - L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a révisé mardi ses perspectives annuelles après avoir enregistré des réservations nettes ("net bookings") record au troisième trimestre et dépassé ses propres attentes.

Pour son exercice 2020-2021, le propriétaire de la franchise à succès Assassin's Creed s'attend désormais à des réservations nettes ("net bookings") comprises entre 2,22 et 2,28 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 450-500 millions d'euros, contre 2,20-2,35 milliards et 420-520 millions précédemment.

Si la pandémie de coronavirus a permis de stimuler la demande auprès de joueurs contraints de rester chez eux, elle a également retardé le développement de nouveaux jeux vidéo, et conduit Ubisoft, face aux difficultés du télétravail en octobre dernier, à décaler les sorties de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sur l'exercice 2021-2022.

Au troisième trimestre, les "net bookings" du groupe sont ressortis à un niveau record de 1 milliard d'euros, en hausse de 119,7% par rapport à l'an dernier et au-delà de son objectif chiffré de 860 à 960 millions d'euros.

"Le trimestre a été marqué par le succès de Just Dance 2021 et les excellentes réceptions critiques d'Immortal Fenyx Rising et d'Assassin's Creed Valhalla", a déclaré dans un communiqué le directeur financier d'Ubisoft, Frederick Duguet.

Celui-ci a par ailleurs ajouté qu'Assassin's Creed Valhalla avait fait état de revenus record et s'était classé, avec Watch Dogs : Legion, dans le top quatre des meilleures ventes sur la nouvelle génération de consoles.

(Charles Regnier et Enrico Sciacovelli, version française Juliette Portala)