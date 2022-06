Ubisoft renonce à racheter 500 millions d'euros d'obligations

(Reuters) - Ubisoft a annoncé mercredi le retrait de son projet d'offre de rachat portant sur ses obligations existantes en circulation pour un montant de 500 millions d'euros en raison des conditions du marché.

"Compte tenu des conditions de marché actuelles, Ubisoft a pris la décision de retirer son projet d'offre de rachat portant sur ses obligations existantes en circulation" d’un montant de 500 millions d'euros, a dit le développeur de jeux vidéos dans un communiqué.

Ubisoft avait annoncé la semaine dernière son intention de racheter les obligations portant intérêt au taux de 1,289% et venant à échéance le 30 janvier 2023 et d'en émettre de nouvelles dans le but, notamment, de refinancer certaines dettes existantes du groupe.

(Reportage Dina Kartit, édité par Kate Entringer)