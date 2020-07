Ubisoft plonge après le départ de cadres face à des accusations de harcèlement

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Ubisoft chute lundi à la Bourse de Paris après le départ de plusieurs cadres du groupe à la suite d'accusations de comportements inappropriés, que des articles de presse avaient précédemment décrites comme des accusations de harcèlement sexuel.

À 10h45, le titre de l'éditeur de jeux vidéos recule de 7,25% à 71,88 euros, l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600.

Dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, l'entreprise indique que Serge Hascoët a choisi de démissionner de son poste de directeur créatif avec effet immédiat et que la responsable monde des ressources humaines, Cécile Cornet, a démissionné de ce poste "dans l'intérêt de l'unité du groupe".

Le dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft a quitté lui aussi ses fonctions.

Jefferies a dégradé sa recommandation sur le groupe français à conserver contre un précédent conseil à l'achat.

S'ils jugent le départ de ces responsables justifié, les analystes de Jefferies pensent également que le défi auquel est confronté Ubisoft est majeur dans ce qui semble être une culture d'entreprise toxique aussi bien à Paris qu'au Canada, les deux pôles du groupe.

"En plus de se demander si les dirigeants étaient au courant ou non de ce qui se passait, les investisseurs pourraient essayer d'évaluer à combien vont se porter les potentielles réclamations juridiques et les perturbations dans la production dues aux changements dans l'encadrement", lit-on dans la note de l'intermédiaire.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)