Ubisoft: Les réservations nettes dépassent les attentes au 3e trimestre, objectifs confirmés

(Reuters) - L'entreprise française de jeux vidéo Ubisoft a fait état jeudi de réservations nettes légèrement supérieures à ses prévisions pour le troisième trimestre, portées par les performances de ses nouvelles sorties et les ventes "robustes" de son catalogue. Au cours du trimestre clos en décembre, le groupe derrière la franchise à succès "Assassin's Creed" a affiché des réservations nettes ("net bookings") de 626,2 millions d'euros, contre 610 millions d'euros prévus. Ce résultat est en partie lié à la sortie d'"Assassin's Creed Mirage", qui a dopé les ventes du back-catalogue de la franchise phare, a déclaré Ubisoft. "Ce trimestre a été marqué par une dynamique positive et marque le début de notre redressement," a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et directeur général d'Ubisoft, dans un communiqué. Ubisoft a confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, à savoir une forte croissance du chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 millions d'euros. Le groupe a également déclaré s'attendre à une forte augmentation des réservations nettes au quatrième trimestre, qui devrait permettre d'atteindre un record annuel. Afin de répondre aux préoccupations du régulateur de la concurrence britannique concernant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, ce dernier a accepté en août dernier de vendre ses droits de diffusion en continu à Ubisoft. "Cela devrait améliorer l'attractivité de notre programme d'abonnement", a déclaré aux journalistes son directeur financier Frederick Duguet, ajoutant qu'Ubisoft avait discuté avec un certain nombre de plateformes de la possibilité d'accorder des licences exclusives sur ces droits. "C'est ce qu'on est en train de faire, notamment ce trimestre puisqu'on conclura un partenariat sur ce thème", a-t-il expliqué. Le reste de la gamme de jeux d'Ubisoft pour 2023-24 comprendra "Skull & Bones" dont le lancement a été longuement retardé, et qui est prévu pour le 16 février. Le groupe a déclaré vouloir dévoiler en mai l'intégralité de son programme pour 2024-25, qui comprendra "Star Wars Outlaws" ainsi que de nouveaux titres Assassin's Creed et Rainbow Six. (Reportage Augustin Turpin, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)