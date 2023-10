Ubisoft enregistre un T2 au-delà des attentes !

26 octobre (Reuters) - Ubisoft a fait état jeudi de résultats au deuxième trimestre en hausse, tirés notamment par des revenus au-delà des attentes provenant du back-catalogue de l'entreprise, qui comprend la franchise à succès "Assassin's Creed". L'entreprise française de jeux vidéo a affiché pour le deuxième trimestre des réservations nettes ("net bookings") de 554,8 millions d'euros, en hausse de 36,6% et supérieur à l'objectif d'environ 350 millions d'euros fixé auparavant, a dit Ubisoft dans un communiqué. Le résultat opérationnel non-IFRS pour le semestre clos en septembre a atteint de 43,5 millions d'euros, en hausse de 5,3% par rapport à la même période l'année dernière. (Reportage Enrico Sciacovelli et Olivier Cherfan, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)