Ubisoft dévisse après un avertissement sur ses résultats annuels

(Reuters) - Ubisoft recule fortement en Bourse jeudi en matinée après un avertissement sur ses résultats pour l'exercice fiscal 2022-2023, le groupe citant une détérioration des conditions macroéconomiques.

A la Bourse de Paris, l'action perd 17,86% à 19,60 euros vers 09h15 GMT, plus forte baisse du SBF 120, qui progresse au même moment de 0,74%.

Les analystes de Morningstar ont déclaré avoir réduit leur objectif de cours sur Ubisoft à 35 euros contre 60 euros "pour tenir compte de la baisse des revenus".

JPMorgan, pour sa part, a abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre" contre "surpondérer", citant "une faiblesse macroéconomique, un environnement sectoriel difficile et le manque de visibilité concernant le calendrier des sorties et leur succès potentiel".

"L'avertissement sur les bénéfices met en évidence une incertitude considérable quant aux perspectives de ventes au cours des 12 à 24 prochains mois et nous nous attendons à ce que cela renforce la prudence des investisseurs vis-à-vis du secteur et conduise à une forte correction du cours de l'action à court terme", écrivent de leur côté les analystes de Credit Suisse.

Plusieurs analystes notent un changement structurel dans le secteur du jeu vidéo avec désormais l'accent mis sur les grandes marques au détriment des petits jeux et d'importance moyenne.

"Nous avons le sentiment depuis plusieurs années qu'Ubisoft consacre beaucoup trop d'argent à des franchises qui ne sont pas de premier rang (comme Skull & Bones)" (...). Macroéconomie ou pas, il y a encore beaucoup de place pour de grandes performances si vous avez le bon produit (...) Ubisoft doit clairement recentrer ses efforts", indiquent les analystes de Cowen.

PERTE DE 500 MILLIONS D'EUROS ANTICIPÉE

L'éditeur français de jeux vidéo, qui a annoncé un plan de réduction des coûts, a revu son objectif annuel de net bookings, désormais attendu en baisse de 10% contre une croissance de 10%, et dit anticiper une perte de 500 millions d'euros pour son résultat opérationnel non-IFRS, contre 400 millions auparavant.

Citant la détérioration des conditions macroéconomiques et des tendances pendant la période des fêtes "étonnamment plus lentes que prévu", notamment des lancements récents n'ayant pas donné les résultats escomptés ("Mario+Lapins Crétins: Sparks of Hope" et "Just Dance 2023"), le groupe a dit être conduit à une "prudence accrue pour les années à venir".

Il a annoncé prévoir une réduction nette de ses coûts de base non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années, qu'il réalisera "grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle."

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Piotr Lipinski, Jean Terzian et Dominique Vidalon, édité par Blandine Hénault)