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Ubisoft annonce le placement d'obligations pour un montant nominal de 494,5 ME

Ubisoft annonce le placement d'obligations pour un montant nominal de 494,5 ME

28 novembre (Reuters) - Ubisoft Entertainment SA :

* ANNONCE LE SUCCES DU PLACEMENT D'OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (" OCEANES ")

* PLACEMENT D'OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2031

* PLACEMENT D'OBLIGATIONS D'UN MONTANT NOMINAL DE 494,5 MILLIONS D'EUROS

* LES OBLIGATIONS AURONT UNE VALEUR NOMINALE UNITAIRE DE 100 000 EUROS

* LES OBLIGATIONS PORTERONT UN TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL DE 2,875%, PAYABLE SEMI-ANNUELLEMENT À TERME ÉCHU LE 5 JUIN ET LE 5 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE

* LE PRIX DE CONVERSION/D'ÉCHANGE DES OBLIGATIONS A ÉTÉ FIXÉ À 40,3413 EUROS, CORRESPONDANT À UNE PRIME DE 47,5% AU-DESSUS DU COURS DE RÉFÉRENCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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