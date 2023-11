Ubisoft annonce le placement d'obligations pour un montant nominal de 494,5 ME

28 novembre (Reuters) - Ubisoft Entertainment SA : * ANNONCE LE SUCCES DU PLACEMENT D'OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (" OCEANES ") * PLACEMENT D'OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2031 * PLACEMENT D'OBLIGATIONS D'UN MONTANT NOMINAL DE 494,5 MILLIONS D'EUROS * LES OBLIGATIONS AURONT UNE VALEUR NOMINALE UNITAIRE DE 100 000 EUROS * LES OBLIGATIONS PORTERONT UN TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL DE 2,875%, PAYABLE SEMI-ANNUELLEMENT À TERME ÉCHU LE 5 JUIN ET LE 5 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE * LE PRIX DE CONVERSION/D'ÉCHANGE DES OBLIGATIONS A ÉTÉ FIXÉ À 40,3413 EUROS, CORRESPONDANT À UNE PRIME DE 47,5% AU-DESSUS DU COURS DE RÉFÉRENCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)