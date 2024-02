Uber vise un bénéfice ajusté au 1er trimestre au dessus des attentes, la demande accélère

Uber vise un bénéfice ajusté au 1er trimestre au dessus des attentes, la demande accélère













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Uber a annoncé mercredi prévoir pour le premier trimestre un bénéfice ajusté et des réservations brutes supérieurs aux attentes après avoir dépassé les estimations au cours de trois derniers mois de 2023, aidé par une demande accrue pour ses services de covoiturage et de livraison de repas. L'action progresse de près de 4% dans les échanges avant-Bourse à Wall Street. Uber, qui a en outre enregistré son premier bénéfice annuel net, multiplie des initiatives telles que les abonnements, les voyages d'affaires et la publicité, ce qui, combiné à une augmentation des trajets, ont permis à l'entreprise d'améliorer la rétention des utilisateurs. Après avoir chuté pendant les années de la pandémie de COVID-19, la demande a repris en 2023, car les gens sortent davantage et de nombreuses entreprises demandent à leurs employés de retourner au bureau. "Les avantages de la plateforme Uber et l'investissement discipliné dans de nouvelles opportunités de croissance se sont traduits par un engagement record et une accélération des réservations brutes au quatrième trimestre", a déclaré le directeur financier du groupe, Prashanth Mahendra-Rajah. Uber prévoit ainsi un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 1,26 milliard à 1,34 milliard de dollars pour le trimestre à fin mars, contre une estimation de 1,26 milliard de dollars, selon les données de LSEG. Les prévisions de réservations brutes d'Uber, comprises entre 37,0 et 38,5 milliards de dollars, dépassant pour leur part les attentes de 37,33 milliards de dollars des analystes. Ces perspectives font suite aux bons résultats enregistrés au cours de la période octobre-décembre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% pour atteindre 9,9 milliards de dollars et les réservations brutes ont progressé de 22% pour atteindre 37,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street. Le chiffre d'affaires de son activité principale de mise en relation de chauffeurs et passagers à la demande a augmenté de 34%, en partie grâce à une "croissance exceptionnelle des trajets" en Amérique latine et d'Asie-Pacifique, a dit le groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité de livraison de repas a pour sa part augmenté de 6% et la croissance des réservations brutes pour ce segment a été la plus élevée en deux ans. (Rédigé par Yuvraj Malik à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)