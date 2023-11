Uber mise sur les fêtes de fin d'année et prévoit un 4e trimestre au-dessus des attentes

Uber mise sur les fêtes de fin d'année et prévoit un 4e trimestre au-dessus des attentes













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Uber Technologies a annoncé mardi des prévisions de bénéfice ajusté et de réservations brutes pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes du marché, pariant sur le fait que les fêtes de fin d'année stimuleront la demande pour ses services de covoiturage et de livraison de repas. Toutefois, sur la période juillet-septembre, l'entreprise a fait état d'une croissance de ses revenus la plus faible depuis 2021 et en-deça des estimations de Wall Street, ce qui, selon la société, est dû à un changement de comptabilité. L'action Uber a chuté de 7% dans les échanges en avant- Bourse à la suite des résultats, avant de se retourner à la hausse et de gagner 1,5%. Uber prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice de base ajusté, une mesure clé de la rentabilité, entre 1,18 milliard et 1,24 milliard de dollars (1,11 milliard à 1,16 milliard d'euros). Les analystes s'attendaient à 1,15 milliard de dollars, selon les données de LSEG. L'entreprise table sur des réservations brutes, la valeur totale en dollars gagnée grâce à ses services, entre 36,5 milliards et 37,5 milliards de dollars, contre 36,31 milliards de dollars attendus par les analystes. Après une année 2022 difficile, la principale société américaine de covoiturage a bénéficié du retour au bureau des employés et d'une demande en voyages résiliente malgré l'inflation. "La demande des consommateurs sur notre plateforme reste saine alors que nous entrons dans la période la plus chargée de l'année", a déclaré le directeur général Dara Khosrowshahi. (Reportage Yuvraj Malik à Bangalore; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)