U8, le super SUV du chinois BYD est capable de flotter sur l'eau !

GENEVE, 27 février (Reuters) - Le chinois BYD, l'un des trois grands constructeurs automobiles présents au 91e salon de l'automobile de Genève, a présenté un SUV de luxe ultrapuissant capable de flotter sur l'eau dans le cas extrême où le véhicule tomberait dans un lac. L'imposant U8 de la marque Yangwang de BYD est un hybride rechargeable d'environ 3,5 tonnes embarquant un moteur essence pour prolonger l'autonomie de la batterie et affichant en tout une cavalerie de plus de 1.100 chevaux. Outre sa capacité insubmersible, ce véhicule hors norme peut aussi se garer en crabe ou effectuer un tour complet sur place grâce aux quatre moteurs électriques installés sur ses roues. Conçu comme un démonstrateur technologique du groupe chinois, le SUV n'a pas vocation pour le moment a être commercialisé hors de Chine, même si BYD n'exclut rien pour l'avenir. A lire aussi... "Tout peut se réfléchir, ce véhicule pourrait peut-être être amené sur certains marchés d'Europe avec une diffusion limitée, mais pas forcément exactement sous sa forme actuelle", a dit à Reuters Guillaume Calvar, marketing manager chez BYD France. "Mais pour le moment, on expose et on teste l'attrait, BYD décidera ensuite des opportunités", a-t-il ajouté. Le groupe chinois, qui avait vendu à fin janvier 3.653 exemplaires de son U8 en Chine depuis que les livraisons ont débuté en novembre dernier, a aussi dévoilé dimanche en Chine la supercar sportive Yangwang U9 et ouvert les pré-commandes avec un tarif de départ de 1,68 million de yuans (214.990 euros). BYD n'a pas décidé non plus s'il commercialisera sa marque de luxe Yangwang en Europe, sa priorité aujour'hui allant au renforcement sur le continent de la gamme électrique et hybride de sa marque éponyme, ainsi qu'au lancement de sa marque premium Denza. Le salon de Genève, qui tente de renaître après quatre années d'interruption dans le sillage de la pandémie de Covid, est dominé cette année par la présence de Renault, dont le Scenic électrique a été élu voiture de l'année à l'ouverture du salon, et de sa nouvelle R5 électrique. Mais dans un contexte où les constructeurs historiques européens se préparent à une montée en puissance de l'offre chinoise, le stand Renault partage aussi l'espace avec ceux de BYD et de MG Motors, filiale du chinois SAIC. (Reportage Gilles Guillaume, avec Zoey Zhang à Pékin, édité par Blandine Hénault)