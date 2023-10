Tyson Fury vainqueur de justesse face à Francis Ngannou

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Lors de son combat, samedi soir, face au champion de MMA, Francis Ngannou, le champion WBC des poids lourds Tyson Fury s'est imposé à la décision des juges (96-93, 95-94, 94-95).

"The Predator" a cependant failli créer l'exploit, avec un knock-down dévastateur dans le 3e round, qui a mis au sol le Britannique. Dans la Kingdom Arena de Riyad de 20 000 spectateurs, Fury n'est jamais parvenu à développer sa technique face au Camerounais qui a beaucoup joué en contre pour mettre à mal son adversaire. Ainsi, le "Gipsy King" s'est contenté de toucher son adversaire pour marquer des points. Tyson Fury reste donc invaincu dans le noble art, validant sa 35e victoire en carrière. Francis Ngannou a gagné le respect de ses pairs, époustouflés par sa performance pour son premier match.