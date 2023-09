Typhon Saola : Vols annulés, commerces fermés à Hong Kong et dans le Guangdong

Crédit photo © Reuters

par Farah Master, Joyce Lee et David Kirton HONG KONG (Reuters) - Des centaines de vols ont été annulés et près de 800.000 personnes évacuées dans la province chinoise du Guangdong et à Hong Kong alors que le super typhon Saola se rapprochait du territoire chinois vendredi, forçant les autorités à émettre une alerte à la tempête et à fermer commerces, écoles et marchés financiers. Le typhon, qui devrait charrier des vents d'environ 200 km/h, pourrait toucher le Guangdong tard vendredi ou tôt samedi et figurer parmi les cinq tempêtes les plus puissantes à frapper cette province très peuplée depuis 1949, ont averti les autorités. Au Guangdong, 785.155 personnes ont été évacuées des zones à risque et 13 villes ont décidé de retarder la rentrée scolaire, prévue vendredi. A Hong Kong, les autorités ont porté l'alerte cyclonique au niveau le plus élevé, alertant d'un risque d'ondes de tempête d'environ trois mètres de plus que la marée normale. Plus de 300 personnes ont été bloquées à l'aéroport en raison de l'annulation d'environ 460 vols. Les services météorologiques chinois estiment que Saola devrait toucher terre le long de la côte entre les villes de Huidong et Taishan. Hong Kong et Macao se trouvent au centre de cette zone. Saola est l'une des trois tempêtes tropicales à s'être formées dans le nord-ouest de l'océan Pacifique et la Mer de Chine du Sud. La seconde, Haikui, s'approche de Taïwan qu'elle devrait atteindre dimanche avant de se diriger vers la province chinoise du Fujian. La troisième et la plus éloignée des terres, Kirogi, reste classée pour l'heure comme une tempête tropicale. Les autorités ont suspendu le trafic ferroviaire à Guandong jusqu'à 18h00 heure locale (10h00 GMT) samedi. A Shenzhen, où vivent plus de 17 millions d'habitants, les autorités ont fermé bureaux, commerces et marchés financiers vendredi après-midi, avertissant que des vents destructeurs pourraient souffler jusqu'à samedi. A 11h00 (03h00 GMT), les aéroports de la ville et ceux de la localité voisine de Zhuhai avaient annulé des centaines de vols. Le pont routier reliant Hong Kong, Macao et Zhuhai a été fermé vendredi après-midi pour des raisons de sécurité. La centrale nucléaire de Taishan à Canton a indiqué sur son compte officiel Wechat suspendre toutes les opérations extérieures, mobilisant son personnel d'urgence. A Macau, tous les casinos fermeront leurs portes à partir de 23h00 vendredi jusqu'à nouvel ordre, a indiqué le gouvernement. (Reportage par Farah Master, Joyce Zhou et Twinnie Siu à Hong Kong, David Kirton à Shenzhen, Bernard Orr, Ryan Woo et Ethan Wang à Pékin, Ben Blanchard à Taipei; version française Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)