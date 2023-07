Twitter va changer de logo, dit Elon Musk

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Elon Musk, le propriétaire de Twitter, a déclaré dimanche envisager de changer le logo bleu en forme d'oiseau du site de microblogging. Dans un tweet publié dimanche à 04h06 GMT, l'homme d'affaires écrit: "Et bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux". "Si un logo 'X' suffisamment bon est publié ce soir, nous le mettrons en ligne dans le monde entier demain", ajoute-t-il. Elon Musk, également directeur général de Tesla et de Space X, a publié une image sur laquelle on peut voir un "X" clignotant. Par la suite, lors d'une discussion audio sur Twitter Spaces, il a répondu "Oui" à la question de savoir si le logo de Twitter allait changer, ajoutant que "cela aurait dû être fait il y a longtemps". Depuis le rachat de Twitter en octobre par Elon Musk, le site de microblogging a changé de raison social pour devenir X Corp, afin de refléter la vision du milliardaire de créer une "super application" sur le modèle de WeChat en Chine. Sollicité, Twitter n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Reportage Rishabh Jaiswal à Bangalore ; version française Claude Chendjou)