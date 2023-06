Twitter: Seuls les utilisateurs disposant d'un compte pourront voir les tweets

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Twitter va désormais exiger la possession d'un compte sur le réseau social pour consulter les tweets, une mesure que son propriétaire, Elon Musk, a qualifiée vendredi de "mesure d'urgence temporaire". Les utilisateurs qui tentent de consulter du contenu sur la plateforme seront invités à créer un compte ou à se connecter à un compte existant pour consulter des tweets. "Nous nous faisions tellement piller de données que cela dégradait le service pour les utilisateurs classiques", a déclaré Elon Musk dans un tweet. Le patron de Twitter avait déjà exprimé son mécontentement à l'égard d'entreprises d'intelligence artificielle comme OpenAI et d'autres qui utilisent les données du réseau social pour entraîner leurs modèles de langage. L'entreprise a pris une série de mesures pour faire revenir les annonceurs qui ont quitté la plateforme sous la direction de depuis qu'Elon Musk en a pris le contrôle. Au début du mois, Twitter avait annoncé son intention de se concentrer sur la vidéo, les créateurs et les partenariats commerciaux afin de revitaliser les activités de l'entreprise de au-delà de la publicité numérique. (Reportage Khushi Mandowara et Akash Sriram à Bangalore ; version française Kate Entringer)