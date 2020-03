Twitter ouvre son conseil à Elliott et Silver Lake, Dorsey reste DG

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Twitter a annoncé lundi la nomination de trois nouveaux administrateurs dans le cadre d'un accord avec le fonds activiste Elliott Management et le groupe de capital-investissement Silver Lake.

Jesse Cohn, l'un des principaux responsables d'Elliott, et Egon Durban, codirecteur général de Silver Lake, rejoignent immédiatement le conseil d'administration et un administrateur supplémentaire sera nommé prochainement, a précisé le réseau social américain.

L'accord écarte au moins temporairement le risque d'une éviction du cofondateur et directeur général de Twitter, Jack Dorsey, dont Elliott avait réclamé le départ.

Il prévoit aussi que Silver Lake investisse un milliard de dollars (875 millions d'euros) dans Twitter, des capitaux qui financeront en partie un plan de rachats d'actions de deux milliards.

A Wall Street, l'action gagnait près de 1% à 15h25 GMT, l'une des rares hausses de l'indice Standard & Poor's 500 qui cédait alors plus de 5%.

Elliott, l'un des fonds activistes les plus connus au monde, avait réclamé en début d'année à Twitter quatre sièges d'administrateurs et le départ de Jack Dorsey, auquel il reprochait de partager son temps entre la société et le spécialiste des paiements Square.

Le conseil d'administration de Twitter va créer un comité temporaire chargé d'évaluer la structure de gestion de l'entreprise et les dispositions prévues pour la succession du directeur général, une mission dont les conclusions seront rendues publiques avant la fin de l'année.

(Svea Herbst-Bayliss et Supantha Mukherjee, version français Marc Angrand)