Twitter ne peut pas se soustraire à ses obligations, dit Breton

Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - Twitter ne peut pas se soustraire à ses obligations, même après avoir renoncé à respecter les préconisations contenues dans le "Code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation", a déclaré vendredi Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur. Les signataires acceptent de renforcer leurs efforts pour lutter contre les faux sites, les faux comptes et la publicité politique. "Twitter se retire volontairement du code européen de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation, mais ses obligations demeurent. Il ne peut pas simplement disparaître", a écrit Thierry Breton dans un tweet. "Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu du DSA (la loi sur les services numérique, NDLR) à partir du 25 août. Nos équipes seront prêtes à faire appliquer la loi." Les sociétés visées par le DSA risquent une amende susceptible d'atteindre 6% de leur chiffre d'affaires mondial si elles violent les règles sur les contenus illégaux. Elles pourraient même être interdites d'opérer au sein de l'Union européenne si leurs infractions venaient à se répéter. (Reportage Foo Yun Chee; version française Camille Raynaud)