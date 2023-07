Twitter n'est pas adapté aux situations d'urgence, selon des responsables néerlandais

AMSTERDAM (Reuters) - Twitter n'est pas le bon endroit pour trouver des informations en cas d'urgence, ont déclaré mercredi des responsables politiques néerlandais et une association de défense des droits en ligne, à la suite d'un incident au cours duquel des citoyens néerlandais ont été incités à se tourner vers la plateforme pour être tenu au courant des évolutions d'une forte tempête. "Que le gouvernement dépende de Twitter pour partager des informations cruciales nous semble être un problème", a déclaré le cabinet du parlementaire Nico Drost dans un courriel à Reuters, citant des problèmes d'accessibilité, de responsabilité et de fiabilité. Twitter n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. La tempête, qui a tué au moins une personne et déraciné des dizaines d'arbres dans la province de Hollande-Septentrionale, qui comprend Amsterdam, a été la plus forte jamais enregistrée aux Pays-Bas durant l'été. Le service national d'alerte a envoyé une notification aux téléphones portables pour inciter les habitants de la région à rester à l'intérieur en cas de rafales de vent de plus de 120 kilomètres par heure, et à suivre le compte Twitter du service régional de lutte contre les incendies pour des mises à jour. Plusieurs responsables politiques et le groupe de défense des droits numériques Bits of Freedom ont estimé que cela n'était pas approprié, Twitter étant une société privée, d'autant que le gouvernement dispose de sites web conçus pour les communications de crise. "Il est ridicule d'utiliser Twitter", a déclaré Ber Engels, porte-parole de Bits of Freedom, évoquant les problèmes de désinformation qui touchent la plateforme et le fait qu'il est difficile d'y accéder sans compte. Le groupe a récemment limité le nombre de tweet pouvant être consultés quotidiennement. "Vous pourriez lire un tweet très informatif des services d'urgence, mais Twitter pourrait mettre en avant 10 autres tweets complètement erronés", a-t-il expliqué. Le compte Twitter du service régional d'incendie n'est pas vérifié. Son tweet le plus récent dirige les utilisateurs vers le site web de la ville d'Amsterdam. Le compte de communication de Twitter n'a pas répondu immédiatement aux questions. Un courriel envoyé à l'adresse de presse de Twitter a généré une réponse automatique sous forme d'émoji "crotte", conformément aux annonces faites en ce sens par le propriétaire de la plateforme, Elon Musk. (Reportage Toby Sterling, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)