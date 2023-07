Twitter menace de poursuivre Meta après le lancement de Threads

(Reuters) - Twitter menace d'engager des poursuites contre Meta Platforms après le lancement de l'application de microblogage Threads, rapporte jeudi le site d'informations Semafor. L'application Threads, qui cherche à concurrencer Twitter, a été lancée mercredi et compte déjà 30 millions d'utilisateurs. "Twitter a l'intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d'autres informations hautement confidentielles", a écrit l'avocat de Twitter, Alex Spiro, dans une lettre adressée au PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg. Dans sa lettre, Alex Spiro a accusé Meta Platforms d'avoir engagé d'anciens employés de Twitter qui "ont eu et continuent d'avoir accès à des secrets commerciaux de Twitter ou à d'autres informations strictement confidentielles". "Aucun membre de l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter - ce n'est tout simplement pas le cas", a déclaré le porte-parole de Meta, Andy Stone, dans un message publié sur Threads. Elon Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022, a de son côté estimé: "La concurrence, c'est bien, la tricherie, non" en réponse à un tweet rapportant l'information. (Reportage Tiyashi Datta et Akash Sriram; version française Camille Raynaud)