Twitter limite le nombre quotidien de lectures de publications

(Reuters) - Le président exécutif de Twitter, Elon Musk, a annoncé samedi que les comptes non vérifiés du réseau social étaient désormais limités à la lecture de 600 publications par jour, et à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés.

La limite quotidienne est de 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Elon Musk dit vouloir ainsi empêcher des "niveaux extrêmes" de récupération de données et une manipulation du système. Le milliardaire a critiqué par le passé des sociétés d'intelligence artificielle comme OpenAI, propriétaire de ChatGPT, qu'il accuse de piller les données de Twitter. (Reportage Anirudh Saligrama à Bengalore; Version française Elizabeth Pineau)